Кардиолог Кондрахин: холодный душ при отключении горячей воды приводит к переохлаждению

Фото: 123RF/pramotephotostock

В России началось плановое отключение горячей воды, и многие люди в такой период привыкли мыться под холодным душем. Однако это небезопасно, предупредил врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с Life.ru.

"Резкое снижение температуры воды для организма – это переохлаждение. Даже снижение на 1–2 градуса. И, естественно, если это делать короткий период времени, особенно после очень жаркого дня, то вероятность заболеть будет очень высока", – объяснил он.

По словам специалиста, часть горячей воды распределяет тепло через расширенные сосуды, однако при холодной воде сосуды не успевают закрыться. После этого кровь охлаждается и попадает внутрь организма уже холодной, что оказывается для тела стрессом, подчеркнул врач.

Кроме того, как заметил Кондрахин, многие привыкли не вытираться после холодного душа. При мокром теле переохлаждение происходит быстрее, поскольку вода испаряется и забирает тепло.

"Лучше всего в период отключения горячей воды греть холодную, потому что переохлаждение приведет к болезни. Это законы природы, мы теплокровные, мы теряем тепло и приобретаем возможность заболеть, потому что иммунная система не выдерживает", – добавил он.

Ранее Кондрахин также предупреждал, что холодный душ может быть крайне опасен при сердечно-сосудистых заболеваниях. При резком перепаде температур в теле происходит выброс адреналина, чтобы оно быстрее согрелось. Это грозит повышением давления и может привести к инфаркту, указывал эксперт.