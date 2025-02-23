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Новости

23 февраля, 09:30

Происшествия

Роспотребнадзор изъял более 2 тонн просроченной продукции со складов "Самоката"

Роспотребнадзор изъял более 2 тонн просроченной продукции со складов "Самоката"

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В Москве Роспотребнадзор выявил нарушения на складах сервиса экспресс-доставки "Самокат". Проверка показала хранение просроченных продуктов без маркировки и с нарушением температурного режима. В результате изъяли более 2 тонн продукции, а компанию оштрафовали на 550 тысяч рублей.

После проверки сервис объявил о проведении аудита среди поставщиков и введении новых правил контроля качества. Ранее нарушения выявляли и в других заведениях.

Подробнее — в эфире телеканала Москва 24.

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