23 февраля, 09:30Происшествия
Роспотребнадзор изъял более 2 тонн просроченной продукции со складов "Самоката"
В Москве Роспотребнадзор выявил нарушения на складах сервиса экспресс-доставки "Самокат". Проверка показала хранение просроченных продуктов без маркировки и с нарушением температурного режима. В результате изъяли более 2 тонн продукции, а компанию оштрафовали на 550 тысяч рублей.
После проверки сервис объявил о проведении аудита среди поставщиков и введении новых правил контроля качества. Ранее нарушения выявляли и в других заведениях.
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