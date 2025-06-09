"Мой район. Новости": в Москве стартовал проект по ранней диагностике рака ЖКТ

В столице начался пилотный проект по профилактике онкологии желудочно-кишечного тракта. Москвичи могут пройти бесплатное обследование в поликлиниках и эндоскопических центрах. Запись на процедуру можно получить у лечащего врача.

Обследование проводят с местной анестезией или мягкой седацией, что делает процедуру комфортной. В случае выявления патологии врачи оперативно свяжутся с пациентом и назначат лечение.

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