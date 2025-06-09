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09 июня, 06:20

Общество

"Мой район. Новости": в Москве стартовал проект по ранней диагностике рака ЖКТ

"Мой район. Новости": в Москве стартовал проект по ранней диагностике рака ЖКТ

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В столице начался пилотный проект по профилактике онкологии желудочно-кишечного тракта. Москвичи могут пройти бесплатное обследование в поликлиниках и эндоскопических центрах. Запись на процедуру можно получить у лечащего врача.

Обследование проводят с местной анестезией или мягкой седацией, что делает процедуру комфортной. В случае выявления патологии врачи оперативно свяжутся с пациентом и назначат лечение.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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