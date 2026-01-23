Москвичам рассказали, куда можно сходить 23 января

Жители и гости Москвы могут посетить экскурсию об истории электродепо и покататься на ретропоезде по Арбатско-Покровской и Филевской линиям. Начало мероприятия в 23:00 23 января.

В Музее Востока в этот день пройдет выставка "Сто пионов", где будет представлено более 150 произведений традиционной китайской живописи. В Англиканской церкви Святого Андрея состоится "Концерт при свечах. От Эйнауди до Scorpions". Начало музыкального мероприятия в 20:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.