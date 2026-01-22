Эксперты рассказали, как тревожные люди могут использовать свои особенности на работе

Тревожные люди могут использовать свои особенности на работе. Эксперты отмечают, что такие сотрудники ценны в сферах промышленной безопасности, охраны труда, договорной и контрольной деятельности.

Люди с тревожностью отлично анализируют обстановку, предугадывают риски, отличаются бдительностью и скрупулезностью. При этом успех в карьере зависит не от борьбы с этими особенностями, а от их грамотного применения.

