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22 января, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать качественную морскую капусту

Нутрициолог рассказала, как выбрать качественную морскую капусту

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Морская капуста, или ламинария, считается одним из главных зимних суперфудов. Нутрициолог Тамара Синько поделилась рекомендациями, на что обращать внимание при покупке.

Лучшая морская капуста добывается в Баренцевом или Белом море. Упаковка должна быть без вмятин и повреждений, желательно прозрачной, чтобы можно было оценить цвет продукта. Качественная ламинария имеет яркий темно-зеленый цвет. Если водоросли бурого или коричневого оттенка, это может свидетельствовать о том, что они недозрелые или долго лежали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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