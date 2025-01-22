22 января, 08:00Общество
Нутрициолог рассказала, как выбрать качественную морскую капусту
Морская капуста, или ламинария, считается одним из главных зимних суперфудов. Нутрициолог Тамара Синько поделилась рекомендациями, на что обращать внимание при покупке.
Лучшая морская капуста добывается в Баренцевом или Белом море. Упаковка должна быть без вмятин и повреждений, желательно прозрачной, чтобы можно было оценить цвет продукта. Качественная ламинария имеет яркий темно-зеленый цвет. Если водоросли бурого или коричневого оттенка, это может свидетельствовать о том, что они недозрелые или долго лежали.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.