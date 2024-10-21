Мужчинам из Китая посоветовали искать жен в России

Китайских мужчин, как правило из провинции, призвали подыскивать жен в России. С таким предложением выступил доцент китайской школы экономики Дин Чанфа.

По его словам, женщины в Поднебесной слишком избалованы. Для заключения брака им нужны машины, квартиры и большой достаток потенциального мужа.

По мнению ученого, менее притязательные женщины – в России, Камбодже, Вьетнаме и Пакистане. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.