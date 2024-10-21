Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 16:45

Общество

Мужчинам из Китая посоветовали искать жен в России

Мужчинам из Китая посоветовали искать жен в России

Новости часа: более 90 памятников архитектуры отреставрировали в Москве с начала года

Осенний фестиваль колледжей начнется в Москве 26 октября

"Техно": мошенники разработали новые схемы обмана граждан и кражи их данных

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 22 октября

Новости часа: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Сбербанк активно сотрудничает с ведущими вузами и колледжами России

Погода в Москве 21 октября соответствует третьей декаде сентября

"Доктор 24": терапевт рассказал о пользе и вреде массажа

"Доктор 24": осенний упадок сил

Китайских мужчин, как правило из провинции, призвали подыскивать жен в России. С таким предложением выступил доцент китайской школы экономики Дин Чанфа.

По его словам, женщины в Поднебесной слишком избалованы. Для заключения брака им нужны машины, квартиры и большой достаток потенциального мужа.

По мнению ученого, менее притязательные женщины – в России, Камбодже, Вьетнаме и Пакистане. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоза рубежомвидеоКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика