Услуга аренды семьи появилась в Москве

В Москве стала доступной услуга аренды семьи. За определенную плату можно нанять актеров, которые исполнят роли супругов или родственников для создания видимости благополучной семьи на мероприятиях.

Стоимость услуги варьируется от нескольких тысяч рублей за час до миллионов за длительные проекты с продуманной легендой. Как отмечают представители таких агентств, услуга помогает клиентам в неловких ситуациях, например, когда необходимо произвести впечатление на родственников или коллег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.