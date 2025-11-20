Самые необычные имена новорожденных представили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге обнародовали список самых необычных имен, которые жители города давали новорожденным в этом году. Среди мужских имен выделяются Орион, Мефодий, Кондрат и Даромир.

Среди женских необычных имен отмечены Авдотья, Феофания и Вячеслава. При этом классические имена не теряют своей популярности. Лидерами среди имен для девочек остаются Анна, София, Мария, Ева и Василиса.

