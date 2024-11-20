Логотип празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне представили в Москве

В Москве представили официальный логотип празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. На нем изображена георгиевская лента, слово "Победа" и число "80". Основой эмблемы стал образ монумента "Родина-мать зовет!".

Презентация прошла в Музее Победы на Поклонной горе. В ней приняли участие министр культуры Ольга Любимова и народный артист России Владимир Машков. Он отметил, что образ памятника, изображенного на логотипе, символизирует стойкость духа русского народа.

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