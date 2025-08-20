Россиянам рассказали, когда начальник может ограничить фотосъемку на рабочем месте

Работодатель может запретить фото- и видеосъемку, а также использование социальных сетей на рабочем месте. В случае нарушения данного правила сотрудник может быть уволен.

Однако это касается ситуаций, когда во время съемки запечатлена информация, составляющая коммерческую тайну или содержащая персональные данные.

По словам экспертов, суд в таких делах встает на сторону работодателя, особенно в случаях недобросовестной конкуренции со стороны сотрудника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

