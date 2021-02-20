Дмитрий Рогозин удалил пост, в котором наложил свое фото на первый снимок с Марса

Дмитрий Рогозин удалил пост в Twitter, где рассказал, что американцы увидели на Марсе. Глава "Роскосмоса" наложил на первый снимок марсохода свою собственную фотографию, как будто он заглядывает в камеру аппарата, и подписал: "Первое, что увидели американцы на Марсе".

На самом деле на первых цветных фото с Красной планеты видна поверхность песчаного цвета с кратерами и валунами. Аппарату даже создали свой аккаунт в Twitter, где он от первого лица делится увиденным. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.