В России выявили 12 953 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за последние сутки выявили 12 953 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений зафиксировали 1 325 случаев, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 1 623 случая, на Санкт-Петербург – 1 092, на Московскую область – 690, на Нижегородскую область – 413, на Воронежскую область – 337, на Ростовскую область – 315, на Самарскую область – 290, на Иркутскую область – 245, на Пермский край – 240, на Челябинскую область – 233, на Саратовскую область – 219, на Свердловскую область – 219, на Вологодскую область – 217, на Волгоградскую область – 197, на Пензенскую область – 190.

Всего в России зарегистрировано 4 151 984 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва – 0,03%, Еврейской автономной области – 0,07% и Ненецком автономном округе – 0,1%.

За последние сутки в России умерли 480 пациентов с COVID-19, выздоровели 17 484 человека. За весь период скончались 82 876 человек, выздоровели 3 697 433.

Ранее стало известно о регистрации третьей российской вакцины против коронавирусной инфекции "КовиВак" Центра имени Чумакова.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что иммунитет к COVID-19 появляется уже на 28-й день после вакцинации препаратом "КовиВак". По ее словам, данные клинических испытаний подтвердили полную безопасность и низкую реактогенность этого препарата.