2,5 часа умеренной физической активности способны омолодить мозг почти на 7 месяцев

За 2,5 часа умеренной физической активности можно омолодить мозг почти на 7 месяцев. Об этом рассказали ученые по итогам недавнего исследования.

Для здоровья мозга особенно полезны аэробные упражнения, которые увеличивают частоту сердечных сокращений. К таким видам активности относятся ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, занятия на эллиптическом тренажере или беговой дорожке, а также подъем по лестнице. Основное условие – регулярность и подбор адекватной нагрузки.

