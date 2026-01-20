Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 08:00

Общество

2,5 часа умеренной физической активности способны омолодить мозг почти на 7 месяцев

2,5 часа умеренной физической активности способны омолодить мозг почти на 7 месяцев

В социальных сетях начали набирать популярность публикации о 2016 году

Для владельцев собак и кошек стали доступны онлайн-консультации московских ветеринаров

Требования к подготовке врачей-косметологов станут жестче в России

Россияне заявили, что начинать самостоятельную жизнь стоит в 21 год

Названы минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году

288 детей родились в Москве 19 января

Москвичам рассказали, куда можно сходить 20 января

Эксперты рассказали как отличить настоящую скидку от искусственно созданной

Российские автосервисы столкнулись с острым дефицитом кадров

За 2,5 часа умеренной физической активности можно омолодить мозг почти на 7 месяцев. Об этом рассказали ученые по итогам недавнего исследования.

Для здоровья мозга особенно полезны аэробные упражнения, которые увеличивают частоту сердечных сокращений. К таким видам активности относятся ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, занятия на эллиптическом тренажере или беговой дорожке, а также подъем по лестнице. Основное условие – регулярность и подбор адекватной нагрузки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика