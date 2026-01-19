На сцене Театра Наций состоялся показ спектакля "Ва-Ва" из Пермского края

В Театре Наций открылся 22-й Фестиваль театров малых городов России. В программу вошел спектакль "Ва-Ва" из Пермского края, рассказывающий вдохновляющую историю о работе молодой учительницы, которая смогла научить слепого и глухого ребенка выражать свои мысли и чувства.

Как отметил художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, фестиваль превратился из скромной помощи региональным театрам в значимое событие, где уровень постановок не уступает столичным. Это доказывает, что сегодня география не имеет значения для качества искусства.

