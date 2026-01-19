Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 23:00

Культура

На сцене Театра Наций состоялся показ спектакля "Ва-Ва" из Пермского края

На сцене Театра Наций состоялся показ спектакля "Ва-Ва" из Пермского края

Умер основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани

Премьеру спектакля "Лавр" покажут в Театре на Малой Ордынке 22 января

"Сити": концерт голограммы Высоцкого

Жителям и гостям столицы рассказали о культурных событиях 19 января

В Москве поздравили столичных актеров с Днем артиста

Театр Олега Табакова возвращает в репертуар спектакль "Номер 13"

Заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище

В театре МХТ имени Чехова простились с актером Игорем Золотовицким

Прощание с актером Игорем Золотовицким началось в театре МХТ имени Чехова

В Театре Наций открылся 22-й Фестиваль театров малых городов России. В программу вошел спектакль "Ва-Ва" из Пермского края, рассказывающий вдохновляющую историю о работе молодой учительницы, которая смогла научить слепого и глухого ребенка выражать свои мысли и чувства.

Как отметил художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, фестиваль превратился из скромной помощи региональным театрам в значимое событие, где уровень постановок не уступает столичным. Это доказывает, что сегодня география не имеет значения для качества искусства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатрвидеоДарья Крамарова

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика