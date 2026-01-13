Форма поиска по сайту

13 января, 10:45

Культура

Выставка "Просто детство" открылась в Галерее на Солянке

Спектакль "Мастер и Маргарита" пройдет в Москве 13 января

Третьяковская галерея вошла в тройку самых посещаемых музеев России в новогодние каникулы

"Чебурашка-2" собрал более 5 миллиардов рублей за 12 дней

"Интервью": Максим Никулин – о цирке

Российские кинотеатры установили рекорд по кассовым сборам в новогодние каникулы

Москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить в столице 12 января

Эксперт рассказала, почему люди пересматривают фильмы в новогодние праздники

"Чебурашка 2" стал вторым в списке самых кассовых фильмов в России

Выставка "Просто детство" открылась в Галерее на Солянке в рамках проекта "Русский стиль". В экспозиции представлены образ матери и период, когда мир воспринимается как большой и неизведанный.

В галерее показано более 110 работ – живопись, скульптура, арт-объекты и предметы интерьера. Тематические залы проводят посетителей через ключевые этапы жизни, от ожидания рождения ребенка до семейных поездок, каникул и игр с друзьями. Посетить выставку можно до 1 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

