Выставка "Просто детство" открылась в Галерее на Солянке в рамках проекта "Русский стиль". В экспозиции представлены образ матери и период, когда мир воспринимается как большой и неизведанный.

В галерее показано более 110 работ – живопись, скульптура, арт-объекты и предметы интерьера. Тематические залы проводят посетителей через ключевые этапы жизни, от ожидания рождения ребенка до семейных поездок, каникул и игр с друзьями. Посетить выставку можно до 1 марта.

