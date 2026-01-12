Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 13:30

Город

Горожанам рассказали, какие площадки продолжают работать в рамках проекта "Зима в Москве"

Горожанам рассказали, какие площадки продолжают работать в рамках проекта "Зима в Москве"

Сергей Собянин: лыжно-биатлонная трасса открылась в "Лужниках"

18 станций для зарядки электромобилей установили в Москве

Снегопад закончится в Московском регионе в ближайшие часы

В Москве водитель Mercedes не пропустил машину скорой помощи

Собянин: началось строительство пешеходного моста на Болотной набережной

В Москве построили 7 млн квадратных метров жилья по программе реновации

Снежный покров в Москве превысил норму в 1,5 раза

Маршруты общественного транспорта могут скорректировать в Москве из-за погоды

Москвичи могут принять участие в соревнованиях на лыжных трассах

Проект "Зима в Москве" продолжает радовать москвичей и гостей столицы различными новогодними локациями.

Отмечается, что пик наплыва туристов уже начал спадать, поэтому толп и очередей в центре стало заметно меньше. В частности, на Арбате продолжают работу мандариновые весы. Там любой желающий может бесплатно узнать свой вес в пересчете на цитрусовые.

Подробнее о том, какие еще локации пользовались популярностью в новогодние праздники – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАрина Устюкова

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика