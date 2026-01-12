Горожанам рассказали, какие площадки продолжают работать в рамках проекта "Зима в Москве"

Проект "Зима в Москве" продолжает радовать москвичей и гостей столицы различными новогодними локациями.

Отмечается, что пик наплыва туристов уже начал спадать, поэтому толп и очередей в центре стало заметно меньше. В частности, на Арбате продолжают работу мандариновые весы. Там любой желающий может бесплатно узнать свой вес в пересчете на цитрусовые.

Подробнее о том, какие еще локации пользовались популярностью в новогодние праздники – в эфире телеканала Москва 24.

