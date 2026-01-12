Москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить в столице 12 января

12 января в столице стартует Московская музейная неделя, в рамках которой можно сходить в музей-панораму "Бородинская битва" или посетить спектакль "Гроза" в Театрально-концертном зале "Дворец на Яузе".

Кроме того, москвичи и гости города имеют возможность сходить в кинотеатры, где сейчас идет фильм "Иллюзия обмана 3". По сюжету "Четыре всадника" возвращаются вместе с молодым поколением иллюзионистов, демонстрируя трюки, магию и превращения.

