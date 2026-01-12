Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 07:45

Культура

Москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить в столице 12 января

Москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить в столице 12 января

Эксперт рассказала, почему люди пересматривают фильмы в новогодние праздники

"Чебурашка 2" стал вторым в списке самых кассовых фильмов в России

"Чебурашка 2" стал вторым в списка самых кассовых фильмов в России

Собянин: "Московская музейная неделя" объединила более 1 млн посетителей в 2025 году

Церемония прощания с актрисой Брижит Бардо прошла в Сен-Тропе

Собянин: столичные учреждения культуры оказывают поддержку бойцам СВО

Фильм "Чебурашка 2" собрал 2,5 млрд рублей за 4 дня проката

Новости Москвы: три попавших в кино столичных дома капитально отремонтировали

Собянин подвел итоги акции "Дни исторического и культурного наследия"

12 января в столице стартует Московская музейная неделя, в рамках которой можно сходить в музей-панораму "Бородинская битва" или посетить спектакль "Гроза" в Театрально-концертном зале "Дворец на Яузе".

Кроме того, москвичи и гости города имеют возможность сходить в кинотеатры, где сейчас идет фильм "Иллюзия обмана 3". По сюжету "Четыре всадника" возвращаются вместе с молодым поколением иллюзионистов, демонстрируя трюки, магию и превращения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика