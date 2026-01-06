06 января, 08:30Город
"Новости дня": в районе Солнцево началось переселение в новый дом по программе реновации
В районе Солнцево началось переселение жителей в новый дом, построенный по программе реновации. Дом возведен из монолитного железобетона, что обеспечивает комфортную температуру зимой и летом, а срок его службы превышает 100 лет.
Квартиры сдаются с готовой отделкой, площадь комнат значительно больше, чем в старых "хрущевках". В здании есть квартиры, оборудованные для маломобильных граждан, а также работает "умная" система учета ресурсов.
Подробнее – в программе "Новости дня".