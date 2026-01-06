Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 января, 08:30

Город

"Новости дня": в районе Солнцево началось переселение в новый дом по программе реновации

"Новости дня": в районе Солнцево началось переселение в новый дом по программе реновации

Москвичи назвали закрытие монорельса главным событием 2025 года

Цены на аренду квартир в Москве перестали расти и стабилизировались

Медику предъявили обвинение по делу о смерти пациентки после операции

Московский зоопарк принимает от продавцов нераспроданные ели до 19 января

Строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2026 году

В 2025 году 360 тысяч пар подали заявление в ЗАГС через портал госуслуг

В парке "Музеон" 6 января стартует гастрофестиваль "Вкусные морозы 2.0"

В Москве к концу года будут работать 15 беспилотных трамваев

Более 60% россиян планируют праздновать Рождество в этом году

В районе Солнцево началось переселение жителей в новый дом, построенный по программе реновации. Дом возведен из монолитного железобетона, что обеспечивает комфортную температуру зимой и летом, а срок его службы превышает 100 лет.

Квартиры сдаются с готовой отделкой, площадь комнат значительно больше, чем в старых "хрущевках". В здании есть квартиры, оборудованные для маломобильных граждан, а также работает "умная" система учета ресурсов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городреновациявидео

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика