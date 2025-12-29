29 декабря, 23:10Город
"Новости дня": жители Черемушек приступили к заселению в дом по реновации
Жители столичного района Черемушки приступили к заселению в 23-этажный дом по программе реновации. Здание на улице Гарибальди построили из крупных модулей за 6 месяцев.
Такие дома практически целиком собирают на заводе. Готовые блоки-комнаты площадью до 100 квадратных метров приезжают на строительную площадку полностью готовыми – с инженерными коммуникациями и отделкой.
Подробнее – в программе "Новости дня".