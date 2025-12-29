Форма поиска по сайту

29 декабря, 23:10

Город

"Новости дня": жители Черемушек приступили к заселению в дом по реновации

Спасатели попросили москвичей не выходить на тонкий лед

Елку мэра Москвы организовали для детей в Гостином Дворе

Новый путепровод открыли на Варшавском шоссе

Гости столичного парка "Надежда" смогут проверить знания о новогодних традициях

Собянин: 250-тысячный житель получил новую квартиру по программе реновации

Московские школьники в рамках футбольного турнира "Родная лига" посетили Дубай

Спасатели призвали москвичей не выходить на поверхности водоемов

Температура опустится до минус 6 градусов в Москве 30 декабря

Жители столичного района Черемушки приступили к заселению в 23-этажный дом по программе реновации. Здание на улице Гарибальди построили из крупных модулей за 6 месяцев.

Такие дома практически целиком собирают на заводе. Готовые блоки-комнаты площадью до 100 квадратных метров приезжают на строительную площадку полностью готовыми – с инженерными коммуникациями и отделкой.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городреновациявидео

