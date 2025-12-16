Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 06:00

Город

"Новости дня": проект планировки парка на месте монорельса утвердили в Москве

"Новости дня": проект планировки парка на месте монорельса утвердили в Москве

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 96% 16 декабря

Собянин: система ПВО Минобороны уничтожила беспилотник на подлете к Москве

"Утро": скорость ветра в столице составит 4 м/с 16 декабря

Тренировки по фитнесу и йоге пройдут на ВДНХ 16 декабря

Температура от 0 до плюс 2 градусов прогнозируется в Москве 16 декабря

В Московском зоопарке состоялось открытие Всероссийской экоелки

292 ребенка родились в Москве 15 декабря

Мюзикл "Последняя сказка" покажут в Московском дворце молодежи 16 декабря

Новая Третьяковка на Крымском Валу прекратила показ выставок из-за состояния здания

Стало известно, как будет выглядеть парк на месте старого монорельса в Москве. Проект планировки уже утвердили. Москвичи смогут прогуляться по зеленой зоне с панорамными видами на город.

Доступны будут также занятия спортом. В парке обустроят беговую дорожку длиной в 4 километра с подогревом. Станции монорельса от "Тимирязевской" до "Выставочного центра" превратят в интересные локации. Там откроются кафе, а также площадки для лекций и мастер-классов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика