16 декабря, 06:00Город
"Новости дня": проект планировки парка на месте монорельса утвердили в Москве
Стало известно, как будет выглядеть парк на месте старого монорельса в Москве. Проект планировки уже утвердили. Москвичи смогут прогуляться по зеленой зоне с панорамными видами на город.
Доступны будут также занятия спортом. В парке обустроят беговую дорожку длиной в 4 километра с подогревом. Станции монорельса от "Тимирязевской" до "Выставочного центра" превратят в интересные локации. Там откроются кафе, а также площадки для лекций и мастер-классов.
Подробнее – в программе "Новости дня".