Собянин: работы на 20 площадках КРТ начнутся в Москве в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы начнутся на 20 площадках комплексного развития территорий (КРТ) в Москве в 2026 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

В 17 районах столицы построят около 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости, что почти в 5 раз больше, чем в прошлом году. При этом свыше 880 тысяч квадратных метров возведут для реализации программы реновации, около 383 тысяч "квадратов" будет отведено под общественно-деловые центры и производственные объекты.

В настоящее время работы продолжаются на семи площадках. Дома про программе реновации строят на Одесской улице в Зюзине. Рядом с ними появится детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников.

В Войковском районе на территории бывшей промзоны Братцево строят жилой квартал. Кроме того, там планируется возвести школу на 750 учеников, детский сад для 325 воспитанников, физкультурно-оздоровительный комплекс и парк-бульвар.

В Дмитровском проезде в Тимирязевском районе появится бизнес-центр, в котором создадут более 3,5 тысячи рабочих мест.

Более того, благодаря проектам КРТ, к реализации которых приступили в прошлом году, в Москве будут доступны дома по программе реновации общей площадью 3,1 миллиона квадратных метров, школы и детские сады почти для 3,8 тысячи ребят, шесть объектов медицины и восемь физкультурно-оздоровительных комплексов.

Ранее Собянин рассказал, что программа реновации жилья завершена в 12 районах Москвы. Она начиналась с отдельно стоящих стартовых домов, однако сейчас удалось достигнуть следующего этапа программы – массового большого строительства. В 2025 году столица вышла на первое место в России по объему строительства.

