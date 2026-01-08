Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 января, 12:59

Мэр Москвы

Собянин: работы на 20 площадках КРТ начнутся в Москве в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы начнутся на 20 площадках комплексного развития территорий (КРТ) в Москве в 2026 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

В 17 районах столицы построят около 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости, что почти в 5 раз больше, чем в прошлом году. При этом свыше 880 тысяч квадратных метров возведут для реализации программы реновации, около 383 тысяч "квадратов" будет отведено под общественно-деловые центры и производственные объекты.

В настоящее время работы продолжаются на семи площадках. Дома про программе реновации строят на Одесской улице в Зюзине. Рядом с ними появится детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников.

В Войковском районе на территории бывшей промзоны Братцево строят жилой квартал. Кроме того, там планируется возвести школу на 750 учеников, детский сад для 325 воспитанников, физкультурно-оздоровительный комплекс и парк-бульвар.

В Дмитровском проезде в Тимирязевском районе появится бизнес-центр, в котором создадут более 3,5 тысячи рабочих мест.

Более того, благодаря проектам КРТ, к реализации которых приступили в прошлом году, в Москве будут доступны дома по программе реновации общей площадью 3,1 миллиона квадратных метров, школы и детские сады почти для 3,8 тысячи ребят, шесть объектов медицины и восемь физкультурно-оздоровительных комплексов.

Ранее Собянин рассказал, что программа реновации жилья завершена в 12 районах Москвы. Она начиналась с отдельно стоящих стартовых домов, однако сейчас удалось достигнуть следующего этапа программы – массового большого строительства. В 2025 году столица вышла на первое место в России по объему строительства.

Сергей Собянин одобрил проекты КРТ в нескольких районах Москвы

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика