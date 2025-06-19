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Новости

19 июня, 10:15

Общество

В соцсетях начали обсуждать, какими блюдами угощают участников ПМЭФ-2025

В соцсетях начали обсуждать, какими блюдами угощают участников ПМЭФ-2025

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В соцсетях начали обсуждать гастрономические сеты, которыми угощают делегации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Деловые встречи сопровождает высокая кухня.

За 6,5 тысячи рублей предлагают чечевичный суп с кальмаром, филе утки с кремом из тыквы и брусничный пирог. Есть также в меню сет за 12 тысяч с филе конины, палтусом на шпинате и севиче из тунца с клубникой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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