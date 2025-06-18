Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

В Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Комплекс городского хозяйства сообщил о предстоящих ливнях и грозах. По прогнозам, с 18 по 20 июня в столице может выпасть до двух третей месячной нормы осадков.

В некоторых районах дождь уже идет. Москвичей просят воздержаться от стоянки автомобилей под деревьями и не прятаться в их тени во время непогоды.

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