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18 июня, 15:15

Общество

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

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В Москве 18 июня ожидаются сильные ливни и гроза

В Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Комплекс городского хозяйства сообщил о предстоящих ливнях и грозах. По прогнозам, с 18 по 20 июня в столице может выпасть до двух третей месячной нормы осадков.

В некоторых районах дождь уже идет. Москвичей просят воздержаться от стоянки автомобилей под деревьями и не прятаться в их тени во время непогоды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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