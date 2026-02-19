Форма поиска по сайту

19 февраля, 22:45

Общество

Участники СВО могут обратиться в любой центр "Мои документы" независимо от регистрации

Участники СВО могут обратиться в любой центр "Мои документы" независимо от регистрации

Высота снега превысила 50 сантиметров на ВДНХ

Москвичи стали помогать застрявшим в снегу роботам-курьерам

Сугробы вырастут почти до 90 сантиметров в Москве к вечеру 19 февраля

Классы в школах и группы в детских садах России стали чаще закрывать на карантин

Участники СВО и их семьи теперь могут получать соцпомощь в центрах "Мои документы"

Высота сугробов достигла 50 сантиметров на ВДНХ

"Новости дня": Госдума приняла закон, упрощающий поиск граждан через МВД

"Атмосфера": пасмурная погода и снегопад ожидаются в Москве 19 февраля

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 739 мм ртутного столба 19 февраля

Участники специальной военной операции и члены их семей могут обратиться в любой центр госуслуг "Мои документы" независимо от места регистрации и проживания. При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий участие в СВО, а для членов семьи также потребуется подтверждение родства.

В едином центре поддержки в Москве бойцам оказывают комплексные услуги по юридическому сопровождению и оформлению льгот и выплат. Как отметил исполнительный директор Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев, на базе центра работает ассоциация, куда можно обратиться для совместного досуга и создания ветеранского сообщества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоЕлена ЛюбимоваДарья Крамарова

