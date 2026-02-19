Участники СВО могут обратиться в любой центр "Мои документы" независимо от регистрации

Участники специальной военной операции и члены их семей могут обратиться в любой центр госуслуг "Мои документы" независимо от места регистрации и проживания. При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий участие в СВО, а для членов семьи также потребуется подтверждение родства.

В едином центре поддержки в Москве бойцам оказывают комплексные услуги по юридическому сопровождению и оформлению льгот и выплат. Как отметил исполнительный директор Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев, на базе центра работает ассоциация, куда можно обратиться для совместного досуга и создания ветеранского сообщества.

