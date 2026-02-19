Собянин поблагодарил городские службы за работу по уборке аномальных снегопадов

Зима бьет все рекорды, написал в своем канале в мессенджере МАХ Сергей Собянин. Снегопады не прекращаются, 19 февраля выпадет более 70% месячной нормы осадков. Снег будет идти весь день и ночь и продолжится 20 февраля.

В ликвидации последствий задействованы все городские службы, в том числе коммунальные и инженерные. Мэр поблагодарил работников, которые круглые сутки трудятся на улицах и во дворах. Он отметил, что ситуация сложная, но город справится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.