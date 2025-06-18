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18 июня, 21:15

Общество

В Общественной палате чествовали военных медиков, спасающих жизни в зоне СВО

В Общественной палате чествовали военных медиков, спасающих жизни в зоне СВО

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В Общественной палате РФ чествовали военных медиков. Мероприятие прошло в целях прославления подвига офицеров и сотрудников медицинской службы по сохранению жизни и здоровья военнослужащих.

Центральным событием стало вручение ежегодной премии "За выдающийся вклад в военную медицину". Награждение отличившихся проводится с 2014 года. За это время прошло 9 торжественных церемоний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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обществовидеоЕкатерина Фоменко

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