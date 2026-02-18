Многие компании все чаще делают ставку на потенциал молодых сотрудников. Более половины работодателей готовы платить зумерам выше рынка. HR-эксперты отметили, что их берут на работу из-за гибкости, адаптивности и цифровой грамотности.

Бизнес подстраивается под новые реалии и пытается завлечь молодое поколение поощрениями. Тем не менее каждый второй работодатель сталкивался с конфликтом между представителем поколения Z и сотрудником другого поколения. Психологи подчеркивают, что зумеры могут легко уйти из компании, если не видят быстрого роста и развития.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.