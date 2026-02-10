"Вопрос спорный": стоит ли нанимать сотрудников, которые часто меняют работу

В России более 40% компаний с недоверием относятся к соискателям, меняющим работу чаще, чем раз в полгода. При этом сами кандидаты, особенно представители поколения зумеров, часто не видят в этом проблемы, расценивая это как стремление к развитию и новому опыту.

Сколько времени нужно проработать на одном месте, чтобы не вызывать подозрений у работодателя? Стоит ли брать в команду "карьерных перебежчиков" или это неоправданный риск? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.