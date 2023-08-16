Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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Общество

"Актуальный репортаж": ВЦИОМ сообщил о росте положительного отношения россиян к мигрантам

"Актуальный репортаж": ВЦИОМ сообщил о росте положительного отношения россиян к мигрантам

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Почти половина россиян – 47% – заявили, что трудовая миграция является положительным для России явлением. Как подсчитал ВЦИОМ, с 2008 года показатель одобрения вырос втрое.

Из-за ослабления рубля РФ могут покинуть до трети трудовых мигрантов, заявили СМИ со ссылкой на представителей диаспор. Зарабатывать здесь приезжим становится не выгодно, а их рабочая сила по-прежнему нужна.

Какие отрасли больше всего пострадают в случае массового оттока мигрантов и смогут ли их заменить сотрудниками с российскими паспортами? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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