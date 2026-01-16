Форма поиска по сайту

16 января, 07:45

Общество

Россияне могут поменять дату рождения ребенка

314 детей родились в Москве 15 января

Каждая четвертая компания в России планировала выплатить премии сотрудникам по итогам года

Эксперты заявили, что офисным сотрудникам нужно отдыхать больше работающих физически

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 8 градусов 16 января

Врачи заявили, что сильные морозы могут вызвать головные боли

Москвичам напомнили об ответственности за хищение украшений с городских елок

Родителей могут начать штрафовать за катание детей на тюбингах в опасных местах

Опасные капли для глаз обнаружили на российских маркетплейсах

Союз журналистов Москвы провел традиционный прием в честь Дня российской печати

Россияне могут поменять дату рождения ребенка, но только в двух случаях – при усыновлении или если в свидетельстве допущена ошибка.

В Общественной палате пояснили, что в первом случае приемные родители чаще всего делают это, чтобы сохранить тайну усыновления. Такое допускается для детей возрастом до 1 года. При этом день рождения можно сместить только на три месяца. Во втором случае можно обратиться, когда допущена неточность в справке из роддома, которая отобразилась в свидетельстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Полина БрабецЕгор Бедуля

