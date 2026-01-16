Россияне могут поменять дату рождения ребенка, но только в двух случаях – при усыновлении или если в свидетельстве допущена ошибка.

В Общественной палате пояснили, что в первом случае приемные родители чаще всего делают это, чтобы сохранить тайну усыновления. Такое допускается для детей возрастом до 1 года. При этом день рождения можно сместить только на три месяца. Во втором случае можно обратиться, когда допущена неточность в справке из роддома, которая отобразилась в свидетельстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.