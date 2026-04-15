В России начнут быстрее блокировать онлайн-казино

Теперь онлайн-казино в России будут блокировать быстрее – не за пять дней, а за два. Госдума уже приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Исключение сделано только для приема интерактивных ставок и выплаты выигрышей в букмекерских конторах и на тотализаторах.

В настоящее время срок блокировки отсчитывают с момента получения ФНС заявления Единого регулятора азартных игр. Налоговая вносит данные в реестр запрещенных сайтов, после чего онлайн-казино блокируют.

