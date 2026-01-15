Синоптики спрогнозировали усиление морозов в Москве

В ближайшие дни осадков в Москве не ожидается, но морозы будут усиливаться. Пик похолодания придется на 17 января, когда ночью температура опустится до минус 15–20 градусов, а днем составит около минус 15 градусов. В воскресенье, 18 января, похолодание сохранится, а 19 января, на Крещение, ожидается небольшое потепление до минус 10 градусов.

В столице продолжаются активные работы по уборке снега после обильных снегопадов. Как сообщил глава управы Дмитровского района Сергей Перхун, в районе задействованы 238 штатных дворников. В период сильных осадков 10, 11 и 12 января к работам привлекался дополнительный персонал, включая административный и технический состав управы.

