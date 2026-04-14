Столичные врачи следят за ситуацией вокруг нового штамма COVID-19 "Цикада"

Столичные врачи следят за ситуацией вокруг новой разновидности коронавируса. Штамм "Цикада" обнаружен уже в 23 странах, в том числе в США и Великобритании.

Название вирус получил благодаря своему поведению. Он долгое время оставался незаметным, а потом резко распространился на большой территории. Ученые отмечают, что новая вариация COVID-19 сильно мутировала.

Болеют "Цикадой" чаще дети, чем взрослые. Также в группе риска остаются пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями.

