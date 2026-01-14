Эксперты назвали период с февраля по апрель лучшим временем для поиска работы в Москве

Эксперты определили, что период с февраля по апрель является лучшим временем для поиска работы в Москве. В это время компании активно запускают годовые проекты и открывают набор новых сотрудников.

Однако специалисты рекомендуют начинать поиск уже в январе, когда конкуренция среди кандидатов минимальна. Вакансии, которые были открыты в конце 2025 года, как правило, все еще остаются актуальными, а количество откликов на них обычно невелико.

