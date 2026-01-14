Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 07:30

Общество

Эксперты назвали период с февраля по апрель лучшим временем для поиска работы в Москве

Эксперты назвали период с февраля по апрель лучшим временем для поиска работы в Москве

Прожиточный минимум в Москве превысил 25 тыс рублей с начала года

Россиянам рассказали, что ошибки в трудовой книжке могут привести к потере части пенсии

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 5 градусов 14 января

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился в Москве

На финансирование одного пациента по ОМС в 2026 году заложили почти 25 тыс рублей

Специалисты рассказали о правилах ухода за кожей рук зимой

Крещенские морозы придут в Москву на смену снегопадам

Опросы показали, что около 40% москвичей отмечают старый Новый год

Новости регионов: "Роскосмос" показал спутниковые снимки снежного циклона над Камчаткой

Эксперты определили, что период с февраля по апрель является лучшим временем для поиска работы в Москве. В это время компании активно запускают годовые проекты и открывают набор новых сотрудников.

Однако специалисты рекомендуют начинать поиск уже в январе, когда конкуренция среди кандидатов минимальна. Вакансии, которые были открыты в конце 2025 года, как правило, все еще остаются актуальными, а количество откликов на них обычно невелико.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика