В РФ будут оплачивать больничные по новым правилам

В 2023 году больничные будут оплачивать по новым правилам. Оформлять листки нетрудоспособности будут только в электронном виде, а оператором выплаты стал Социальный фонд России.

Новое ведомство образовалось после слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (ФСС.) Максимальную сумму выплаты увеличили, но размер пособия зависит от трудового стажа и среднего заработка.

Например, 100% среднего заработка положено при страховом стаже восемь и более лет, но не более 83 204 рублей в месяц. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.