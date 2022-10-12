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12 октября, 20:00

Общество

"Личная территория": "кошки из окошка"

"Личная территория": "кошки из окошка"

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Ксения в ужасе – уже который раз из квартиры на 13-ом этаже выпадают кошки. Две покалечены, третья умерла. Выживших Ксения лечит за свой счет.

Хозяйка кошек ничего не компенсирует, возмущаясь высокими ценами. У нее и так, мол, есть дочь и внук, которых она содержит на свою пенсию.

Узнав, что в доме ребенок, Ксения забеспокоилась и о его судьбе. Ведь жестокое обращение с животными может повлиять на его психику. Об этом – в программе "Личная территория".

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