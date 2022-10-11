"Попросил сделать хоть что-то": мобилизованный рассказал, как получил повестку

Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила, что период службы в рамках частичной мобилизации будет засчитан в трудовой и пенсионный стаж. Также готовят также проект о кредитных каникулах для призванных бизнесменов.

"Я пошел в военно-учетный стол, но там сказали, что моя специальность не подходит. Тогда решил пойти добровольцем, но мне сказали, что это не к ним. Затем я попросил сделать хоть что-то, и мне выписали повестку", – поделился один из мобилизованных.

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