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11 октября, 22:30

Общество

"Попросил сделать хоть что-то": мобилизованный рассказал, как получил повестку

"Попросил сделать хоть что-то": мобилизованный рассказал, как получил повестку

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Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила, что период службы в рамках частичной мобилизации будет засчитан в трудовой и пенсионный стаж. Также готовят также проект о кредитных каникулах для призванных бизнесменов.

"Я пошел в военно-учетный стол, но там сказали, что моя специальность не подходит. Тогда решил пойти добровольцем, но мне сказали, что это не к ним. Затем я попросил сделать хоть что-то, и мне выписали повестку", – поделился один из мобилизованных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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