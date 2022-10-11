В Кремле прокомментировали инициативу о запрете выезда мужчин из РФ во время мобилизации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кремле нет точной позиции по инициативе запретить выезд за границы России мужчинам во время частичной мобилизации. Такой информацией поделился с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Креме нет никакой позиции по поводу этой инициативы, и мне неизвестно, чтобы эта инициатива кем-то рассматривалась", – цитирует политика РИА Новости.

Ранее глава государственного совета Крыма Владимир Константинов предложил вносить уехавших из России в период частичной мобилизации в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием. Он также предложил вносить в перечень всех тех, кто осуждает "исполняющих свой конституционный долг по защите Отечества".

В свою очередь, член думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела России Олег Матвейчев не оценил подобную идею Госсовета Крыма. Он раскритиковал инициативу о федеральном законопроекте об "ограничении прав лиц, сбежавших от мобилизации".

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что граждане, состоящие на воинском учете, могут передвигаться без разрешения военкоматов, так как мобилизация является частичной.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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