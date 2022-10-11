Иммунолог рассказал, какие прививки делают мобилизованным

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Поступающим на службу по частичной мобилизации делают прививки от гепатита, гриппа, брюшного тифа, дифтерии и столбняка. Об этом Москве 24 рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Перед отправкой призывника на службу необходимо создать дополнительную защиту для его организма от возможных заболеваний, говорит эксперт.

По словам врача, перечень требующихся прививок определяется специалистами министерства обороны РФ в зависимости от эпидемиологической обстановки.





Владимир Болибок врач-аллерголог-иммунолог Сегодня требуется прививка от дифтерии, столбняка, брюшного тифа, гриппа и гепатита.

"Мало ли, ранение, один военнослужащий с кровью другого военнослужащего может контактировать, особенно медик. Заражение гепатитом происходит через кровь, поэтому имеет смысл обязательно ревакцинироваться от гепатита", – подчеркнул Владимир Болибок.

Ранее юрист Никита Филиппов объяснил, в каком случае перенесших COVID-19 россиян могут не призывать в рамках частичной мобилизации. По словам эксперта, сам по себе коронавирус не является поводом для освобождение от службы.

Человек, который заразился инфекцией, имеет право на отсрочку от нее до выздоровления. Однако в случае если COVID-19 привел к развитию серьезных осложнений, то гражданина могут признать непригодным по здоровью.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!