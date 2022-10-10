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"Личная территория": "законы коммуналки"

"Личная территория": "законы коммуналки"

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Неля сбежала из собственной комнаты в коммуналке и арендует жилье в другой коммуналке. Более 20 лет соседи, по словам Нели, не дают ей нормально пользоваться ванной и туалетом, а на кухне у нее нет даже своего стола.

Семья, владеющая другими комнатами в этой квартире, в свою очередь, обвиняет соседку в неряшливости и даже воровстве. И в подтверждение предоставляют видео камер наблюдения, которые они установили в местах общего пользования.

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