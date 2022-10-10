Москвичей и жителей области предупредили о тумане в ночь на среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана, который ожидается в Московской области в ночь на среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Местами туман. Период предупреждения с 21:00 11 октября до 09:00 12 октября", – отмечается в материале.

Ранее стало известно, что на предстоящей неделе в столичном регионе ожидается до 12 градусов, в ночное время возможны заморозки. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков уточнил, что дождей до конца недели, включая выходные, не будет. Ветер в Московском регионе будет несильным, а погода – солнечной.

По его словам, уже во вторник, 11 октября, в городе будет до 12 градусов, во второй же половине недели – 8–10 градусов, что связано с поступлением воздуха с севера. В ночное время суток, как отметил синоптик, в столице температура воздуха может опуститься до нуля, а по области – до –2.



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