Москвичам пообещали позднее бабье лето

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается до 12 градусов, в ночное время возможны заморозки, сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

Метеоролог уточнил, что уже во вторник, 11 октября, в городе будет до 12 градусов, во второй же половине недели – 8–10, что связано с поступлением воздуха с севера. В ночное время суток, по словам синоптика, в столице температура воздуха может опуститься до нуля, а по области – до -2.

Синенков уточнил, что дождей до конца недели, включая выходные, не будет. Ветер в Московском регионе будет несильным, а погода – солнечной.

"Такой вот период золотой осени, иногда его называют поздним бабьим летом. По-настоящему погожая осенняя погода ожидается", – заключил метеоролог.

Ранее сообщалось, что бархатный сезон завершился в Крыму, температура воды в регионе опустилась до 19–20 градусов. Отмечалось, что в Краснодарском крае он завершится к началу текущей недели. Ожидается, что максимальная температура воды там составит 17–20 градусов.



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