"Личная территория": "отчаянное положение"

Вой и лай не дают покоя жителям дома по улице Зои и Александра Космодемьянских. Местные пожаловались, что одна из соседок устроила зверинец в своей квартире. По их версии, женщина держит собак взаперти, а квартиру захламила. Теперь вонь и тараканы заполонили подъезд.

Сама хозяйка псов обвиняет соседей в травле. Она считает себя чистоплотной. Женщина готова пристроить собак, но пока не может. Что происходит у нее в квартире на самом деле? Об этом – в программе "Личная территория".