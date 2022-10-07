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Новости

07 октября, 20:00

Общество

"Личная территория": "отчаянное положение"

"Личная территория": "отчаянное положение"

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Вой и лай не дают покоя жителям дома по улице Зои и Александра Космодемьянских. Местные пожаловались, что одна из соседок устроила зверинец в своей квартире. По их версии, женщина держит собак взаперти, а квартиру захламила. Теперь вонь и тараканы заполонили подъезд.

Сама хозяйка псов обвиняет соседей в травле. Она считает себя чистоплотной. Женщина готова пристроить собак, но пока не может. Что происходит у нее в квартире на самом деле? Об этом – в программе "Личная территория".

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