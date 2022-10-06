Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

20:00

Общество

"Личная территория": "годится в дочери"

"Личная территория": "годится в дочери"

Новости часа: ФАС заявила, что не видит оснований для роста цен на бензин на заправках РФ

"Атмосфера": облачную погоду пообещали москвичам 7 октября

Новости часа: 14 детей остаются в стационарах после стрельбы в Ижевске – Мурашко

"Москва и мир": два года поездам "Москва-2020" и полет корабля Crew Dragon на МКС

"Если государству нужно, то почему нет": призывник рассказал, почему пришел в военкомат

Новости часа: потребительский спрос в РФ начал постепенно восстанавливаться – Мишустин

Типографии в РФ могут закрыться из-за дефицита оборудования

"Атмосфера": днем температура в Москве установилась на отметке 12 градусов

Новости часа: полис ОМС мобилизованного перестанет действовать с момента призыва

Настоящая драма разыгрывается в семье Людмилы Бажиной. Она заподозрила своего мужа – театрального режиссера – в измене. С ее слов, мужчина закрутил роман с молоденькой актрисой.

В свою очередь, супруг Людмилы заявил, что устал от приступов ревности. Якобы у Людмилы богатая фантазия. Ведь не зря же она художественный руководитель творческого коллектива в подмосковном Чехове. Вот только героем ее спектакля он быть отказывается.

Чем закончится секс-скандал? Об этом – в программе "Личная территория".

Читайте также
Программа: Личная территория
обществовидеоАлиса Муравьева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика