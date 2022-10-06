"Личная территория": "годится в дочери"

Настоящая драма разыгрывается в семье Людмилы Бажиной. Она заподозрила своего мужа – театрального режиссера – в измене. С ее слов, мужчина закрутил роман с молоденькой актрисой.

В свою очередь, супруг Людмилы заявил, что устал от приступов ревности. Якобы у Людмилы богатая фантазия. Ведь не зря же она художественный руководитель творческого коллектива в подмосковном Чехове. Вот только героем ее спектакля он быть отказывается.

Чем закончится секс-скандал? Об этом – в программе "Личная территория".