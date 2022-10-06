Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Двое пострадавших детей в результате стрельбы в ижевской школе № 88 находятся в наиболее тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня под наблюдением врачей в стационарах находятся 16 пациентов, всего из них 14 – это дети, двое взрослых. Наиболее тяжелые двое пациентов находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких. Это дети с огнестрельными ранениями", – приводит его слова ТАСС.

Глава министерства уточнил, что состояние одного из них становится лучше, а другой вызывает высокую тревогу, он в полном объеме получает необходимую медпомощь.

По словам Мурашко, в пятницу, 7 октября, планируется выписать 5 получивших ранения детей, врачи сделали все возможное в лечении пострадавших.

Трагедия в ижевской школе № 88 произошла в понедельник, 26 сентября. Неизвестный открыл стрельбу в здании учебного заведения. Там была проведена эвакуация. Стрелок покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек, пострадали 25.

В Москву для дальнейшего лечения эвакуировали 15 пострадавших. Среди них – 13 несовершеннолетних.

В СК сообщали, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Позднее следователям удалось установить, что устроившим стрельбу в ижевской школе № 88 оказался ее выпускник 1988 года рождения.

По факту стрельбы СК РФ возбудил уголовное дело. Оно было передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.



Первого пострадавшего во время стрельбы в школе выписали из больницы в Ижевске

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