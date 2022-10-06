11:30Общество
В ГД предложили узаконить изъятие брошенных на границе автомобилей россиян
В Госдуме предложили изымать брошенные на границе автомобили. С такой инициативой выступил депутат Олег Морозов.
Он заявил, что необходимо внести изменения в закон, которые позволят передавать в государственную собственность машины, не востребованные в течение, например, месяца, после того, как владелец автомобиля покинул страну.
А если человек захочет получить авто обратно, то ему придется вернуться и лично предъявить права на транспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.