"Личная территория": "раскол в семье"

Валентина Григорьевна до глубины души оскорблена и обескуражена отношением к ней родной дочери Людмилы и внучки. Несмотря на прописку пенсионерки в квартире, "родная кровь" выставила ее за порог, поменяв замки в двери.

Год назад Людмила обманным путем переписала всю семейную недвижимость на себя, прихватив и любимую дачу Валентины Григорьевны, и квартиру, где они всей семьей проживали. Валентину Григорьевну приютил сын. Пенсионерка хочет вернуть свое имущество и наказать неблагодарную дочь.

Об этом – в программе "Личная территория".