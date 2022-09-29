РЖД выплатят мобилизованным сотрудникам 200 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Компания "Российские железные дороги" назначила своим сотрудникам, которых призвали в рамках частичной мобилизации, единовременные денежные выплаты в размере 200 тысяч рублей. Об ТАСС сообщили в холдинге.
"<…> а при возвращении его (сотрудника. – Прим. ред.) в компанию после увольнения с военной службы по мобилизации – (выплата. – Прим. ред.) в размере должностного оклада, действующего на дату возобновления трудового договора", – прокомментировали в компании.
В РЖД также добавили, что льготы, гарантии и компенсации, которые учтены коллективным договором холдинга, будут сохранены в полном объеме как для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации сотрудников, так и для членов их семей.
Ранее пресс-служба компании поделилась, что россиянам, которых коснулась частичная мобилизация, вернут деньги за купленные и неиспользованные билеты на поезда и электрички. Там уточнили, что средства за такие билеты вернут и тем, кто должен был ехать вместе с мобилизованным.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
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