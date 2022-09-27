"Личная территория": нелегкая доля

Ирина и ее дочь столкнулись с неизбежностью проживания чужих людей в квартире. Первая жена мужа продала свою долю, а это две комнаты в трехкомнатной квартире. У Ирины появились две соседки, которые на своей площади не живут, а почему-то снимают другие квартиры.

Свою комнату одна из соседок, Елена, сдает в аренду непонятно кому. Ирина уверена, что она ждет, когда у женщин сдадут нервы и они решат продать за копейки свои доли соседке. По одной из версий, у Елены еще три доли в других квартирах, и там она тоже постоянно изводит своих соседей. Подробнее – в программе "Личная территория".